La sezione lametina di Forza Italia fa il bilancio del risultato ottenuto alle regionali

Il partito di Forza Italia ancora una volta ha dimostrato di essere la guida del centrodestra nell’intera regione Calabria.

Comunicato stampa: “Nella nostra città Forza Italia ha ottenuto ben 2500 voti nonostante all’interno della lista ci sia stato un solo candidato lametino.

Da parte nostra è doveroso ringraziare tutti i candidati del partito per avere contribuito a questa grande vittoria, un caloroso augurio va al nostro coordinatore provinciale Mimmo Tallini unico eletto di Forza Italia nel collegio centrale, ottenendo oltre 8000 preferenze dimostra ancora una volta di essere attento alle istanze di tutto il territorio calabrese.

Un lusinghiero risultato è stato conseguito anche dal vicecoordinatore provinciale Francesco De Sarro che ha raggiunto le 2200 preferenze alla prima esperienza regionale. Preferenze di cui 1500 sono state ottenute nella sola nostra città di Lamezia Terme classificandosi al secondo posto tra tutti i candidati del centrodestra superando anche il candidato sostenuto dall’intera amministrazione in carica che si è schierata spudoratamente su un unico candidato, risultato poi non eletto.

Da oggi in città dovrà ripartire una nuova fase di ristrutturazione del partito di Forza Italia che porterà all’indicazione in maniera collegiale e democratica del nuovo coordinatore cittadino che affiancherà i nostri due consiglieri comunali Matteo Folino e Antonio Mastroianni ed il nostro vice coordinatore provinciale Francesco De Sarro. Auguriamo buon lavoro al nostro presidente Jole Santelli nella speranza e consapevolezza che possa dimostrare un’attenzione particolare al nostro territorio che, nonostante abbia contribuito fortemente alla vittoria del centrodestra, non esprime nessuna figura all’interno del consiglio regionale”.

Il direttivo di Forza Italia Lamezia Terme