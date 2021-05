L’ABC della Cucina: i rustici fatti in casa di Aurelio piccolo chef

Questa estate sarà all’insegna dello sport ed il piccolo chef Aurelio ha pensato a noi, con una ricetta veloce per accompagnare le nostre serate. Ed allora AperitiviAmo con lui con i rustici ricotta e spinaci home made!

Gustosi e semplici da preparare, potranno accompagnare aperitivi con amici, snack pomeridiani, magari mentre seguiremo gli Europei di calcio o le Olimpiadi di Tokio.

Potrete prepararli prima ed averli sempre pronti per le cene last minute. La preparazione sarà veloce, semplice ed economica. Potrete sempre personalizzare le ricette del ‘cuoco in erba’ ma ricordatevi che non potrete mai eliminare un ingrediente essenziale; l’allegria.

Buona estate di sport con i rustici di Aurelio, piccolo chef.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta;

250 gr di spinaci

250 gr di ricotta

sale, pepe nero e noce moscata q.b.

1 uovo (solo il tuorlo)

Cottura in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti.