Laboccetta: “Il maxiprocesso voluto da Gratteri si sta trasformando in un reality”

Comunicato stampa

“La ‘giustizia spettacolo’ non dovrebbe essere consentita, il famoso maxiprocesso voluto da Gratteri in Calabria si sta trasformando in un reality. Dei tabelloni giganteschi sono apparsi nelle ultime ore per pubblicizzare un evento televisivo che andrà in onda da venerdì 21 aprile in un circuito TV calabrese. Il titolo è emblematico: ‘Rinascita Scott, il processo alla ‘ndrangheta’. Quando me l’hanno girato, pensavo fosse una bufala. Invece è vero. Non so cosa ne stia pensando il Gratteri e cosa dica sul tema il Csm. Tutto normale? Presidente Mattarella vuole battere lei un colpo? Si attendono commenti.”