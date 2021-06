La partecipazione al Laboratorio Progettuale Operativo permetterà una crescita professionale e la possibilità di partecipare a Progetti Europei con enormi potenzialità culturali ed economiche

Comunicato stampa

Il Centro Studi Europei Eurotalenti specializzato in Alta Formazione Europrogettazione con sede a Catanzaro informa che ha avviato un LABORATORIO PROGETTUALE EUROPEO OPERATIVO a Catanzaro per supportare gli Enti interessati ad ottenere i fondi europei relativi a NextGenerationEU, RECOVERY PLAN, PNRR e ProgrammazioneEU 2021-2027 per lo sviluppo dei territori.

Eurotalenti https://lnkd.in/dGEXQUi

Nuove opportunità professionali e di lavoro con le competenze dell’Europrogettista per utilizzare i contributi Europei.

La partecipazione al Laboratorio Progettuale operativo permetterà una crescita professionale e la possibilità di partecipare a Progetti Europei con enormi potenzialità culturali ed economiche.

Italy Next Generation è il tema di maggior rilevanza strategica per il nostro Paese a favore delle eccellenze turistiche, industriali e scientifiche italiane.

La capacità di rendere concreta la relazione tra ricerca e impresa è la principale sfida che il nostro Paese dovrà vincere nel panorama dell’innovazione tecnologica dei prossimi anni.

E’ il tempo per valorizzare il DNA italiano fatto di tecnologie, competenze scientifiche e creatività industriale.

Red.