La lametina Martina Molinaro Quarto Ufficiale della gara tra Scozia ed Albania

Importante e prestigiosa designazione per la lametina Martina Molinaro che scenderà in campo domani sera, unitamente alle colleghe Graziella Pirriatore (AE), Lucia Abruzzese (AA) e Tiziana Trasciatti (AA) per calpestare l’erbetta del Tynecastle Park, ad Edimburgo (Scozia)

Martina, sarà il Quarto Ufficiale della gara tra Scozia ed Albania, valevole per le Qualificazioni di Women’s Euro 2022 che si terranno in Inghilterra.

Si tratta di un importante traguardo personale che la proietta, per la prima volta, ad affrontare un incontro in campo Internazionale, frutto delle brillanti prestazioni domenicali nelle gare di Serie D su tutti i campi d’Italia.

Raggiunto il Presidente della Sezione di Lamezia Terme Gianfranco Pujia ha commentato “ho sentito Martina nelle ore precedenti la partenza ed era visibilmente emozionata, come lo siamo stati tutti del resto appena appresa la notizia. Martina rappresenta per i ragazzi della nostra Sezione un importante punto di riferimento perché, con il suo entusiasmo coinvolgente, riesce a far avvicinare a questo sport i ragazzi più giovani, contribuendo concretamente al reclutamento arbitrale sempre in atto (l’inizio del prossimo corso arbitri è previsto nella prossima settimana e tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social della Sezione Arbitri di Lamezia Terme). Insieme al Consiglio Direttivo ed a tutti gli associati, felicissimi per questa importante esperienza, l’augurio più sentito perché possa raggiungere traguardi sempre più prestigiosi“.