La lametina Erika Fragale vince un concorso fotografico e decide di dare il premio in beneficenza

Il concorso, dal titolo “L’albero di Natale più bello“, è stato indetto il 6 dicembre scorso da una nota pizzeria lametina ed è stato lanciato su Facebook con l’invito ad allegare, tra i commenti del post dedicato all’iniziativa, la foto del proprio albero.

Il premio in palio per il vincitore del concorso è consistito in un buono dal valore di 100 euro da spendere in pizzeria in un’unica soluzione.

A vincere, con 676 voti, è stata Erika Fragale la quale ha deciso di donare il frutto della vincita alla chiesa di San Giuseppe Artigiano a Lamezia Terme.

Grazie a questo gesto di generosità, Padre Massimo, parroco della chiesa in questione, ha potuto a sua volta donare delle teglie di pizza ad alcune famiglie bisognose.

