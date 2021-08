Il lametino Antonio Gatto allenatore pro-tempore del Cosenza Calcio

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

E’ il lametino Antonio Gatto ad aver iniziato il nuovo corso del Cosenza Calcio fresco di riammissione in Serie B

Ieri infatti, è stata respinta dal Tar del Lazio l’istanza cautelare del Chievo contro l’esclusione dalla Serie B, per cui la squadra veronese esce dal campionato cadetto al quale sarà invece iscritto il Cosenza.

Antonio Gatto da due stagioni è nel settore giovanile del Cosenza del patron Guarascio: prima come tecnico dell’Under 17 e proprio la scorsa stagione, a torneo in corso, promosso alla guida della Primavera che ha condotto al sesto posto in classifica.

Alla richiesta del ds Goretti mister Gatto ha dato la propria disponibilità in questa fase di ripartenza dei rossoblù in attesa che arrivi il nuovo tecnico che guiderà il Cosenza al suo 23esimo torneo di Serie B.