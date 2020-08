Il lametino Emanuele Gentile approda alla corte della Vigor Lamezia

Un altro giovane approda alla corte di Mister Morgia

Talentuoso under di serie D presente anche nel ranking della Giovane Italia, che monitora il mondo degli under 21 del nostro Paese.

Si tratta di Emanuele Gentile, nato a Lamezia Terme, portiere, classe 2001. Cresciuto nell’Academy Lamezia di Felice Natalino, fa poi esperienza con l’Under 15 nazionale con il Cosenza.

L’anno successivo viene chiamato a far parte dell’Hellas Verona prima Under 16 e poi Under 17. L’anno dopo difende i pali degli altoatesini della Berretti della FC Sudtirol e grazie alle sue qualità viene presto aggregato in prima squadra.

La sua ultima esperienza in prestito al Dro Calcio in serie D, con 25 presenze, dove viene allenato da Stefano Manfioletti, detto il mago dell’Eccellenza per le sue sette promozioni conquistate negli anni con varie formazioni del Trentino.

“Spirito di sacrificio ed abnegazione, sono queste le grandi doti di Emanuele – dichiara Giannarelli – Dal punto di vista tecnico è bravo a leggere i movimenti degli attaccanti, ed ha classe e reattività tra i pali”.

“È un progetto molto interessante quello della Vigor Lamezia – dichiara l’estremo difensore – giocare per la squadra della propria città fa sempre un grande effetto e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi.”