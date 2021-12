Il lametino Serafino Piacente campione italiano di MMA

Serafino Piacente, atleta della Asd Fight Club Lamezia Terme ha conquistato sabato 11 dicembre 2021 a Roma il titolo di campione italiano assoluto nella divisione dei 66kg nel campionato italiano FIGMMA (federazione italiana grappling mixed martial arts)

È quindi oro per la plurimedagliata associazione sportiva lametina che già nel 2019 ha portato lo stesso Piacente a competere per il titolo mondiale youth oltre ad altri atleti in finale per la nazionale quali Marco Tornese e Roberto Calimeri, finali poi non disputate in quanto Tornese ha effettuato passaggio a pro e Calimeri, allora, fermo per infortunio.

È quindi rimonta del Fight club nelle MMA italiane dopo lo sfortunato episodio dello scorso sabato 4 dicembre che, a causa di un infortunio alla gamba sinistra durante il match, vedeva cadere il veterano professionista Daniele Miceli.

Piacente affronta in finale l’atleta dello stesso team avversario schiacciandolo in maniera indiscutibile.

Grandiosa performance quindi per l’atleta lametino che si destreggia egregiamente in quella che è la massima espressione di MMA dilettantistica, dove gli atleti si affrontano a viso aperto con guanti imbottiti e paratibie ma senza caschetto.

Per lui ora si attende la convocazione in nazionale.