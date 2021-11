Lamezia. 100 candeline per la signora Maria

Compleanno speciale, venerdì 26 novembre, a Lamezia Terme, dove la Signora Maria Pizzino ha soffiato le sue prime 100 candeline

La Signora Maria ha festeggiato questo importante traguardo ieri, sabato 27, circondata dall’affetto della sua bella famiglia, composta da due figli, quattro nipoti e cinque pronipoti.

Gli auguri sono arrivati anche dalla parrocchia del Carmine, al termine della messa speciale in suo onore celebrata da padre Enzo Arzente.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui, infatti per la nonnina centenaria è in preparazione una grande festa anche da parte dell’Ordine Terziario della quale lei fa parte.

Gli anziani sono una risorsa sociale e culturale preziosa, sono le nostre radici che abbiamo il dovere di tutelare, curare e amare.

A lei giungano i più sinceri auguri da parte di tutta la redazione.