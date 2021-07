Lamezia. Il 15 luglio presentazione della rassegna “Ma che musical Maestro”

Si terrà domani, giovedì 15 luglio, alle ore 18 presso “Gusto e Gusto Enogastronomia” via Italo Galli, Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione della rassegna “MA CHE MUSICAL…MAESTRO!”, a cura dell’associazione culturale “A Regola D’arte”, ed in sinergica collaborazione con il gruppo teatrale “G. Vercillo”

La manifestazione si terrà dal 22 al 25 luglio nella suggestiva cornice dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia a Lamezia Terme, con il patrocinio del comune ed all’interno delle progettualità artistiche della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) alla quale appartengono entrambe le compagnie.

L’evento nasce con il mero obiettivo di regalare ai lametini, turisti ed appassionati di momenti di serenità nel segno della socialità, nel pieno rispetto di tutte le norme anti contagio covid 19.

L’offerta artistica della rassegna – dichiara Tiziana De Matteo, responsabile ed insegnante dell’associazione “A Regola D’arte” – si rivolge ad un pubblico da zero a 100 anni, con un connubio artistico tra letteratura, storicità, tradizione così come modernità. La rassegna nasce come occasione di ripartenza emotiva, sociale, umana e naturalmente culturale. Partendo dalla città di Lamezia Terme, il cartellone di eventi ha come missione quelle di valorizzare, scoprire e promuovere le bellezze naturali del territorio, le sue ricchezze storico-artistiche, la valenza dell’associazionismo, ed il potere terapeutico di un teatro che se pur amatoriale, viene portato avanti con professionalità di intenti ed impegno.

Un programma dunque – sottolinea il regista del gruppo “Vercillo” – che guardi al territorio come naturale teatro di conoscenza e crescita umana dei suoi abitanti, donando l’occasione di godere delle sue tante bellezze e riuscendo a fare dono di momenti ludico-ricreativi.

Gli spettacoli protagonisti saranno: L’Otello – L’ultimo Bacio, regia di Tiziana De Matteo – ideato e scritto da Fabrizio Voghera presente alla rassegna; Pinocchio – storia di un burattino; La Bella e la Bestia – Regia di Tiziana De Matteo; La Fortuna con la C Maiuscola, liberamente tratto da Eduardo De Filippo, in vernacolo lametino a cura della compagnia teatrale Vercillo.