Lamezia. Il 16 dicembre la presentazione di “Natale Healthy: La Salute In Tavola”

Sarà presentato giovedì 16 dicembre, alle ore 16.30, presso la sala G. Napolitano del Comune di Lamezia Terme, “Natale Healthy: La Salute In Tavola”, opuscolo di informazione elaborato dalla Dott.ssa Martina Di Cello

L’evento è stato organizzato con il supporto dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme e patrocinato dalla presidenza del consiglio.

La dietista Di Cello vuole offrire ai lettori una piccola guida per affrontare il Natale in maniera salutare, portando sulle nostre tavole le ricette della tradizione riformulate in una versione più equilibrata, al fine di promuovere il concetto che la buona salute passa anche attraverso il buon cibo.

A tal fine, sono state coinvolte varie aziende locali che, con ammirevole sforzo e lavoro, producono e commercializzano alimenti nel nostro territorio.

Perché per avere del buon cibo bisogna partire da una materia prima di qualità: una farina poco raffinata prodotta nei piccoli mulini con la macina a pietra utilizzando i grani antichi coltivati nelle nostre terre; frutta e ortaggi a Km 0 provenienti dalle nostre aziende agricole; olio Evo ricavato dagli uliveti Calabresi; Miele e prodotti alimentari di vario genere completamente made in Calabria.

Un’occasione per riscoprire il valore della tradizione, e con essa i sapori e gli odori del cibo, proiettato nella dimensione di gusto del benessere.

Il ricavato della vendita di Natale Healthy, sarà interamente devoluto all’associazione Lucky Friends, che con lodevole sforzo, lavoro e passione si impegna da anni a coinvolgere i suoi ragazzi in tutte le attività sportive, ludico-ricreative e inclusione nel mondo del lavoro, e che ha insegnato a tutti noi come “La disabilità non è un limite ma una ricchezza”.