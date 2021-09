Lamezia. Il 2 ottobre presentazione del libro “Al tramonto del giorno”

Sabato 2 ottobre, nella splendida cornice di Casa Gemma, in via Rosario Livatino 7, a Lamezia Terme, sarà presentato il libro di poesie “Al tramonto del giorno” della professoressa Marinella Vitale, edito nell’aprile di quest’anno da Calabria Letteraria, del gruppo Rubbettino

Il libro della Vitale ha ricevuto quest’anno il primo premio letterario La Giungla per la poesia.

Moderatrice dell’incontro, la scrittrice professoressa Vittoria Butera. Otre all’Autrice, sarà presente la dottoressa Laura Nicotera, che reciterà alcune poesie.

Un libro che ha incontrato e continua ad incontrare il favore dei lettori in ambito nazionale, per la validità dei testi poetici , che spaziano dalle emozioni del cuore, dai ricordi alla nostalgia, agli affetti familiari, ai temi del rispetto per l’ambiente, alla piaga del lavoro nero, alle morti sul lavoro, alla tragedia infinita del popolo siriano, alla violenza sulle donne, all’ emigrazione, al razzismo…

Temi purtroppo di bruciante attualità che la poetessa affronta con sensibilità ma anche con sdegno.

Un libro che parla anche di Calabria, una Calabria ossimoro, di luci e di ombre, una Terra che ha in sé tanta bellezza, non solo di mari e di montagne, ma anche di persone sensibili, colte, intelligenti, oneste, una Terra che spetta a noi Calabresi preservare e valorizzare, estirpando le ombre che ne offuscano l’immagine.