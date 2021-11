Lamezia. Il 20 Novembre il Vescovo darà il mandato catechistico

La funzione del mandato catechistico si svolgerà il 20 novembre alle ore 17 nel complesso interparrocchiale San Benedetto

“Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua”.

È racchiuso in questa frase del Cristo il messaggio che la Chiesa lametina sabato 20 novembre alle ore 17 darà simbolicamente ai catechisti della Diocesi, nel corso di una funzione religiosa che si terrà nel complesso interparrocchiale San Benedetto, quale segno di affidamento totale a Cristo nel compiere la missione cui sono stati chiamati.

La Croce, come simbolo dello stile di vita che Cristo ci ha insegnato, infatti, sarà consegnata dal vescovo, monsignor Giuseppe Schillaci, durante la funzione religiosa in cui sarà dato il mandato catechistico a chi è chiamato all’evangelizzazione nelle proprie parrocchie.

La croce, punto centrale del mandato che ciascun catechista deve avere nella sua missione, sarà portata nelle parrocchie di appartenenza dove domenica, giorno in cui la Chiesa celebra Cristo Re, l’intera comunità sarà invitata ad unirsi in preghiera.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia, il vescovo conferirà il mandato catechistico solo ad una rappresentanza di tre catechisti per parrocchia a fronte dei 700 presenti sul territorio diocesano e per dare all’intera Diocesi la possibilità di partecipare e di unirsi in preghiera per camminare insieme in questo nuovo anno, la funzione sarà trasmessa in diretta a partire dalla 17 sul canale youtube della Diocesi.