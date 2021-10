Lamezia. Il 3 novembre prossima seduta del Consiglio Comunale

Il prossimo mercoledì 3 novembre si svolgerà una seduta del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in 1^ convocazione, in seduta non pubblica in ottemperanza alle normative vigenti in tema di COVID 19, per giorno 3 novembre 2021 alle ore 9.30 ai sensi dell’art.4 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, presso il Salone Municipale inaugurato dal Presidente Napolitano in Via Sen. A. Perugini