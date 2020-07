Lamezia 4 gennaio: guardiamo con fiducia al nuovo direttivo Sacal

Dopo la lunga notte, le cui tenebre impenetrabili hanno avvolto la vicenda dell’Aeroporto lametino, caratterizzata dall’incompetenza di una politica autoreferenziale e sorda ad ogni appello di buon senso, pare che stia sorgendo un’alba di speranza

Comunicato Stampa

La presidenza della Sacal è stata affidata ad un noto manager del settore, De Metrio che, con il sostegno dei soci privati Lametini, i Caruso, e della rappresentante del Comune di Lamezia, la Dott.ssa Milone, stimato imprenditore del settore vivaistico, dovrebbe riportare la gestione della nostra aerostazione sui binari della competenza tecnica ed amministrativa e della salvaguardia degli interessi di Lamezia e dell’intera Regione sinora del tutto ignorati.

Guardiamo con fiducia a questa nuova squadra e siamo certi che non sarà attratta dai canti di sirene e politicanti e condurrà con indipendenza e competenza la nave in porti sicuri.

La politica smetta di interferire sulla gestione. L’attività e gli impegni vengano monitorati dall’amministrazione comunale di Lamezia Terme e dai Sindaci del Lametino.

Il Comitato Permanente dei Sindaci sia il riferimento civico concreto non solo per la nostra mortificata sanità ma anche per l’aeroporto.

Da parte del nostro Comitato ci sarà attenzione e grande attesa per un nuovo modo di gestione che ci possa far recuperare le tante occasioni perdute e provveda a quanto necessario per la nuova aerostazione.