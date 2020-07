Lamezia. Da 5 anni cratere in Via Guido D’Orso, amministrazione intervenga

Per amministrare bene una città bisogna conoscerla. Se da cinque anni una strada comunale è una voragine, un cratere e non si interviene o si ignora il problema oppure, ma non vogliamo crederlo, si è deciso di non intervenire

Comunicato Stampa

È quanto accade in Via Guido D’Orso a Lamezia Terme. I cittadini sono esasperati e stanchi di essere presi in giro con tanto di tono di supponenza durante la campagna elettorale e con promesse puntualmente disattese subito dopo.

Gradiremmo che sia il Sindaco che l’assessore ai lavori pubblici andassero sul posto a prendere visione del grave pericolo incombente. Sono già successi incidenti per fortuna non molto gravi. La segnaletica di pericolo è inesistente e la strada così come è ridotta suona solo scandalo.

Intendiamoci noi non abbiamo nulla contro la giunta Mascaro né la riteniamo responsabile di tutti i mali che affligge la città di Lamezia Terme. La nostra associazione non ha mai fatto sconti a nessuno quando si è trattato di mettere al primo posto gli interessi della collettività. Lo sa Speranza come lo sa la passata terna commissariale tanto per non andare oltre.

Alla giunta Mascaro rimproveriamo la poca attenzione che alle nostre segnalazioni, se volete appassionate, sono riservate. Saremo comunque felici di accompagnare gli amministratori nei luoghi che i cittadini continuano a segnalarci e che meritano di non essere sottovalutati.

Tutti i consiglieri comunali non dovrebbero dimenticare che i bisogni della città esigono un impegno più marcato.

Italia Nostra Lamezia Terme

Il presidente

Giuseppe Gigliotti