Lamezia. Il 5 febbraio presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano

Per la Calabria selvaggia di Edward Lear



Sabato 5 febbraio, alle ore 18.00, al Seminario Vescovile di Lamezia Terme, presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano: Per la Calabria selvaggia, edito da Iiriti.

Discuteranno dell’opera Romeo Bufalo, prof. di Estetica all’Università della Calabria e l’archeologa e storica dell’arte Giorgia Gargano.

Interverranno il Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro e Saverio Verduci del Comune di Motta San Giovanni, promotore con la Regione e la Comunità europea della pubblicazione.

Com’è noto il libro non è destinato alla vendita (si tratta di un’edizione di pregio numerata e firmata). Per questo, a fine serata, verranno eccezionalmente sorteggiate delle copie tra i presenti.

Per la Calabria selvaggia rappresenta uno spartiacque nella conoscenza del grande paesaggista e diarista inglese in Italia poiché porta alla luce per la prima volta ben 109 disegni di soggetto calabrese da lui realizzati durante il celebre tour nelle regioni meridionali dell’estate 1847.

Dai disegni emerge una Calabria selvaggia e aspra, ma anche l’inedito volto di numerosi paesi per come apparivano a metà ’800.

Una sorpresa dietro l’altra che il pubblico non mancherà di apprezzare.