Lamezia. Dal 5 luglio campagna di disinfestazione della zanzara

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, ha attivato nel territorio il servizio di disinfestazione contro le zanzare

Il servizio sarà attivato secondo il calendario e nelle località di seguito indicate:

LUGLIO

05/07/2021 disinfestazione anti-larvale NICASTRO NORD E SUD

06/07/2021 disinfestazione anti-larvale SAMBIASE NORD E SUD

07/07/2021 disinfestazione anti-larvale S.EUFEMIA – Z.I. PAPA BENEDETTO – S.PIETRO LAMETINO

14/07/2021 disinfestazione adulticida NICASTRO NORD – NICASTRO SUD – FRAZIONI NICASTRO – S.EUFEMIA

15/07/2021 disinfestazione adulticida SAMBIASE NORD – SAMBIASE SUD – FRAZIONI SAMBIASE – CARONTE – Z.I. PAPA BENEDETTO + S.PIETRO LAMETINO

AGOSTO

09/08/2021 disinfestazione anti-larvale NICASTRO NORD E SUD

10/08/2021 disinfestazione anti-larvale SAMBIASE NORD E SUD

11/08/2021 disinfestazione anti-larvale S.EUFEMIA – Z.I. PAPA BENEDETTO – S.PIETRO LAMETINO

16/08/2021 disinfestazione adulticida NICASTRO NORD – NICASTRO SUD – FRAZIONI NICASTRO – S.EUFEMIA

17/08/2021 disinfestazione adulticida SAMBIASE NORD – SAMBIASE SUD – FRAZIONI SAMBIASE – CARONTE – Z.I. PAPA BENEDETTO + S.PIETRO LAMETINO

SETTEMBRE

06/09/2021 disinfestazione anti-larvale NICASTRO NORD E SUD

07/09/2021 disinfestazione anti-larvale SAMBIASE NORD E SUD

08/09/2021 disinfestazione anti-larvale S.EUFEMIA – Z.I. PAPA BENEDETTO – S.PIETRO LAMETINO

14/08/2021 disinfestazione adulticida NICASTRO NORD – NICASTRO SUD – FRAZIONI NICASTRO – S.EUFEMIA

15/08/2021 disinfestazione adulticida SAMBIASE NORD – SAMBIASE SUD – FRAZIONI SAMBIASE – CARONTE – Z.I. PAPA BENEDETTO + S.PIETRO LAMETINO

Al fine di una buona riuscita dell’intervento di disinfestazione adulticida si invitano i cittadini a non circolare durante lo svolgimento del servizio, a chiudere le finestre, a non lasciare sui balconi biancheria e generi alimentari, a non disperdere rifiuti, a osservare scrupolosamente l’orario di conferimento dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti e a depositarli correttamente.