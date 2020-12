Lamezia. Il 7 dicembre sit-in di protesta su riapertura scuole

Lunedì mattina 7 dicembre alle ore 10.30 il gruppo spontaneo di genitori che si è costituito all’indomani dell’ordinanza di riapertura delle scuole emanata dal Sindaco Mascaro, farà un sit-in di protesta e una conferenza stampa nel piazzale del Comune di Lamezia Terme

A distanza di oltre una settimana – affermano gli organizzatori – in un continuo scaricabarile tra Sindaco e ASP non si è ancora fatta chiarezza sul fatto se ci fossero e se ci siano o meno i presupposti per riaprire in sicurezza le scuole.

Tamponi, processazione dei tamponi, tracciamento sono solo parole oppure sono solo promesse?

Di questo e tanto altro si parlerà lunedì mattina.