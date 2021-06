Lamezia. A luglio 2 settimane di divertimento al Summer Camp Tactilab

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy si presenta nuovamente per il 6° anno consevutivo nell’organizzare il suo Summer Camp Tactilab Luglio 2021 “estate granata Sport&English Corner”

Comunicato stampa

Un Summer Camp che inizierà il 5 luglio e terminerà il 16 luglio 2021 due settimane piene di divertimento.

Il Summer Camp prevede un arrivo in struttura presso lo stadio Gianni Renda tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dove inizieranno con l’insegnamento dell’English Corner con un docente direttamente inviato dal Torino Fc, dopodiché merenda e tutti in campo per le due ore di attività da campo al mattino

Ogni iscritto avrà la possibilità di pranzare all’interno della struttura grazie al ristorante pizzeria “Il Cantanapoli” di Emanuele Stella dove ogni giorno consegnerà in porzioni monouso e singolarmente il pranzo per tutti i bimbi e ragazzi partecipanti.

Nel pomeriggio diverse attività ludiche ( Ping pong, Calcio balilla, Piscina, Gonfiabili, taqbaal) con la presenza sempre degli educatori e dei tecnici nel visionare e attenzionare, si continuerà nel pomeriggio in campo con dei mini tornei tra categorie.

Come ogni anno tante novità, la presenza di un tecnico del Torino Fc ufficiale e un docente di English Corner, educatori e animatori, area GoalKeeper, riprese TV durante le sedute con il conduttore Grandinetti Renato.

Infine quest’anno sarà consegnato un doppio kit di maglia e pantaloncini una calza una sacca, si è migliorato notevolmente ancor di più rispetto lo scorso anno.

Il responsabile Area Tecnica Federico Antonio: sarà un camp molto innovativo su tutti gli aspetti, abbiamo migliorato sia l’organizzazione da campo che quella ludica, ogni anno bisogna dare quell’emozione in più al bimbo/ragazzo altrimenti diventa un Camp piatto.

Per quanto riguarda l’area Goolkeeper quest’anno è affidata al nostro Tecnico Guzzo Antonio preparato e molto professionale, per l’area P. T. I. il nostro perfezionamento Tecnico Individuale dove ci teniamo molto sarà cura di un Tecnico del Torino Fc Academy nell’effettuare le sedute, anche perché sarà soprattutto visione per chi vuole mettersi in luce.

Continua il responsabile Federico Antonio, siamo soddisfatti ad oggi sono in 45 iscritti e manca circa un mese, questo ci fa ben sperare in una ripresa e in una normalità prossimamente.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy continua la sua pubblicizzazione del suo Summer Camp Tactilab sulle proprie pagine social ufficiali Instagram e Facebook.

Le iscrizioni chiuderanno appena si raggiungerà il numero di 50 iscritti.

Quest’anno stiamo puntando fortemente su questo Camp, ci stiamo lavorando nonostante la pandemia da marzo, siamo fiduciosi in una buona riuscita, per noi è una boccata di ossigeno.