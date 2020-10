Lamezia. L’abbattimento dello storico pino di via Indipendenza (video)

E’ in corso l’abbattimento del pino di 15 metri di via Indipendenza, come anticipato dall’ordinanza comunale emanata lo scorso anno dalla terna commissariale

L’albero incriminato, ritenuto “pericoloso per il transito pedonale, veicolare e per le abitazioni limitrofe”, è stato oggetto di polemiche, soprattutto in passato.

In molti infatti si sono chiesti come mai l’amministrazione non sia mai intervenuta con opere di potatura e manutenzione, preferendo una soluzione più semplice forse e definitiva.

Certamente prevenire eventuali danni o disagi a cose e persone resta prioritario, ma sarebbe bello godere anche in città del verde, purchè curato da chi di dovere.

Sparisce così un pezzo caratteristico della zona est della città, a salvaguardia dell’incolumità pubblica.