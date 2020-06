Lamezia. Abbazia benedettina tra le mete delle giornate FAI

Si apprende dai social la possibilità di prenotare una visita per le giornate FAI di sabato e domenica; da domani si da’ inizio ai lavori di pulizia del sito archeologico

Lamezia Terme vanta numerosi siti di carattere storico-archeologico che potrebbero essere il fulcro su cui far ruotare l’economia dell’intera città, uno tra tutti è l’Abbazia benedettina di Sant’Eufemia Vetere.

Fino a qualche settimana fa, però, un sopralluogo ha permesso di mettere in evidenza lo stato di totale abbandono del sito, colmo di erbacce e sterpaglie, tale da impedirne il riconoscimento al di là della recinzione.

Del resto il sito del comune rimanda gli ultimi lavori di indagine, scavo archeologico, restauro conservativo, fruibilità e valorizzazione al progetto esecutivo del 2016.

Già qualche giorno fa un #waitingfor lanciato dalla pagina facebook ufficiale del Fondo Ambientale Italiano aveva fatto intendere che l’abbazia sarebbe rientrata nelle Giornate FAI di sabato 27 e domenica 28 giugno, ma riusciranno a rendere fruibile in così poco tempo un sito tanto vasto e lasciato all’incuria?

Sembra di apprendere che i lavori di pulizia dovrebbero iniziare già oggi, intanto è possibile prenotare la visita tramite apposito format direttamente sul sito FAI, per un numero massimo di 15 fruitori per turno, al prezzo di 5 euro per i non tesserati FAI e 3 euro per i tesserati.

Sorge un’altra domanda. E’ proprio necessario che i luoghi della cultura debbano essere valorizzati da fondazioni, associazioni o comunque da volontari quando ci sono a spasso tantissimi professionisti del settore che darebbero un rene pur di mettere al servizio della comunità le loro competenze? Questa, però, è una situazione che colpisce tutto lo stivale e non solo la nostra città.

Nel frattempo segnaliamo a chi di competenza di vigilare con maggiore attenzione in siti come questo, iniziando magari con il collegare nuovamente il servizio di video-sorveglianza ad oggi scollegato che lascia il via libera a gruppi di tombaroli armati di metal detector di scorrazzare liberamente nei dintorni, così come sottolineato dai contadini del posto.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts