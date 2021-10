Lamezia. Acquedotto Sambuco: e adesso vergognatevi tutti!

“Rottura acquedotto Sambuco, disagi in diverse zone”. “Lamezia, possibili disservizi per riparazione acquedotto Sambuco”. “Ennesima rottura acquedotto Sambuco, disservizi in Città”. “Disservizi per interventi su Acquedotto Sambuco”. “Lamezia, acquedotto Sambuco: nuova perdita”.

Questi sono solo alcuni dei titoli che più frequentemente si leggono tra le notizie di cronaca della stampa locale lametina.

I disservizi dell’acquedotto Sambuco che tutti abbiamo imparato a conoscere e sui quali abbiamo tristemente iniziato a ironizzare, come si legge nei tanti commenti degli utenti che alternano rassegnazione e rabbia, sono praticamente all’ordine del giorno.

Le frazioni di Sambiase e Caronte, quelle sistematicamente colpite dalle rotture sul sistema di adduzione dell’acqua potabile in gestione So.Ri.Cal., subiscono – si stima – circa trenta guasti all’anno.

Una vera e propria piaga, un’emergenza ignorata, senza colpe e senza colpevoli.

Il disservizio che anche in questi giorni sta interessando l’area, in particolare, non solo si sta protraendo senza precise e attendibili indicazioni circa il ripristino, ma ha portato anche alla vergognosa chiusura di alcuni Istituti Scolastici a causa dell’inagibilità dei bagni.

Quanto e cosa dovranno subire ancora i cittadini prima che si intervenga con provvedimenti definitivi, che siano in grado di soddisfare e garantire la disponibilità di un bene di prima necessità come l’acqua?

Nel tempo in tanti hanno promesso interventi e prese di posizione, conclusi sempre in un nulla di fatto.

Raccogliendo la frustrazione di quanti sono costretti a tollerare la situazione e la passività di chi avrebbe potuto muoversi per cambiare lo stato delle cose, ci chiediamo se i candidati delle vicinissime elezioni regionali siano pronti a mettersi una mano sulla coscienza così come noi siamo chiamati a metterla sulla matita, rendendosi finalmente capaci non solo di promettere ma anche di mantenere.

Maria Francesca Gentile