Lamezia. Addio a Costantino Fittante, comunista senza se e senza ma

Addio a Costantino Fittante, politico di razza, comunista alla vecchia maniera: persona rigorosa e uomo di grandi ideali.

Consigliere regionale, parlamentare, ex sindaco di Sant’Eufemia. La carriera politica di Fittante è stata lunga e intensa ma sempre contrassegnata da uno stile unico e inconfondibile: lo stile di chi la politica l’ha sempre intesa come impegno incondizionato, servizio alla comunità per il bene comune. Costantino Fittante se n’è andato questo pomeriggio dopo una lunga malattia che da anni ormai aveva segnato la sua vita.

Eppure, nei momenti di tregua non ha mai smesso di fare politica, di stare in prima linea sempre in difesa dei principi fondanti dello Stato democratico, contro la criminalità organizzata, contro le mafie: qualsiasi origine avessero! Per la lotta alla ‘ndrangheta si è sempre esposto, tanto da essere stato destinatario di diversi atti intimidatori. Con Fittante scompare un pezzo di storia della città e di tutta la sinistra calabrese e nazionale.

Costantino Fittante, nato a Chiaravalle Centrale nel 1993, il prossimo primo dicembre avrebbe compiuto 88 anni.

