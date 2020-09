Lamezia. Addio a Luigi Ruberto, fedelissimo del Sambiase Calcio, rimasto ferito in un incidente

LAMEZIA. Dopo tre settimane di degenza in ospedale, il cuore di Luigi Ruberto non ha retto. Il 54nne lametino, era rimasto ferito tre settimane fa in un brutto incidente in via Del Progresso.

Il 18 agosto scorso Ruberto stava viaggiando sulla sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il pulmino che viaggiava davanti a lui. L’impatto è stato molto violento al punto che, per poterlo soccorrere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere contorte. Ruberto era stato immediatamente trasferito al nosocomio lametino in codice rosso. Purtroppo le cure dei sanitari non sono riuscite a salvargli la vita: fin dal primo momento le sue condizioni di salute hanno destato forte preoccupazione a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro. Sui social si stanno susseguendo i messaggi di saluto per Ruberto, detto Ragio, una persona amata e stimata da tutti. Red.