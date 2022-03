Lamezia. Agguato ai fratelli Trovato, fermate due persone dai carabinieri

Sono due giovani appartenenti alla criminalità organizzata lametina le due persone fermate per l’agguato di ieri sera tra piazza Borelli e via Colombo.

I due presunti killer sono stati individuati dai carabinieri della compagnia lametina, alla guida del tenente colonnello Sergio Molinari e dal maggiore Christian Bruscia. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini sull’agguato di stampo ‘ndranghetistico consumatosi ieri sera nella centralissima zona cittadina. A perire sotto i colpi dei sicari Luigi Trovato, 52 anni; ferito il fratello Luciano di 37 anni e Pasquale D’Angela, 34 anni, un amico che in quel momento si trovava in loro compagnia. I fratelli Trovato erano noti alle forze dell’ordine perchè coinvolti in passato in inchieste riguardanti le consorterie criminali operanti sul territorio per la spartizione dei traffici illeciti.