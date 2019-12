Lamezia. Al Chiostro la Mostra mercato di Natale di “Donne e Futuro”

Seconda giornata di esposizione per la Mostra mercato di Natale che l’associazione Donne e Futuro di Karin Faistnauer ha organizzato nelle sale del Chiostro di San Domenico.

LAMEZIA. Già ieri e anche oggi pomeriggio, dalle 17 alle 21, chi visiterà la mostra potrà trovare una vasta gamma di oggettistica per la casa; gioielli realizzati artigianalmente con diversi materiali; manufatti artigianali in legno, prodotti agroalimentari biologici; cadeaux natalizi tradizionali e anche all’ultima moda. La mostra mercato di Natale di Donne e Futuro ritorna al Chiostro dopo aver ottenuto grandi consensi nelle edizioni passate. Per queste festività l’associazione ha già realizzato la stessa iniziativa a Platania, nel weekend dell’Immacolata, ottenendo sempre un ottimo riscontro.

Karin Faistnauer promuove questo tipo di manifestazioni già da alcuni anni riuscendo a coniugare la bellezza dei prodotti ai prezzi piuttosto contenuti. Qualità e convenienza, dunque, che permettono ai tanti ritardatari dell’ultimo minuto di fare i classici regali di Natale proprio fra i banchi del mercatino. La manifattura artigianale di alcuni prodotti, la cura certosina profusa per realizzarli fa sempre centro; così come viene apprezzata la genuinità di confetture e conserve fatte in casa, come usava una volta. Organizzatori e standisti si aspettano che la città risponda come ha sempre fatto nelle edizioni passate: alla mostra mercato di Natale, anche quest’anno, si potranno trovare ancora una volta grandi occasioni per tutti i gusti a prezzi accessibili per tutte le tasche. m.s.