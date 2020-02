Lamezia. Al liceo Campanella il console onorario di Francia Francesco Mollo

LAMEZIA. Domani al liceo Campanella la visita del console onorario francese Francesco Mollo

Il console onorario francese Francesco Saverio Mollo sarà domani 6 febbraio a Lamezia Terme al liceo Campanella a partire dalle 10, nel contesto delle celebrazioni per il trentennale del liceo linguistico lametino, insieme alla presidente dell’Alliance française di Catanzaro Fernanda Tassoni. L’incontro, al quale parteciperanno anche il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, l’assessore Giorgia Gargano e i dirigenti degli istituti comprensivi lametini, sarà un’occasione per presentare l’offerta formativa dell’istituto superiore diretto da Giovanni Martello per quanto riguarda l’insegnamento della lingua francese, le attività e i progetti con i quali il liceo lametino si è distinto positivamente negli anni: dalle certificazioni linguistiche europee all’alternanza scuola-lavoro con gli studenti delle scuole elementari e medie al riconoscimento per il liceo lametino inserito nell’albo d’oro per le eccellenze di lingua francese. Gli studenti converseranno con il console onorario sull’attualità, sullo scenario europeo e l’importanza della lingua francese nei percorsi formativi e professionali delle nuove generazioni.