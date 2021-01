Lamezia. Al via il concorso di idee “Se lo abbandoni il rifiuto sei TU!”

Il Comune di Lamezia Terme, ha indetto un concorso di idee, “Se lo abbandoni il rifiuto sei TU!”, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie della piana, sia per sensibilizzare le scolaresche su tale tematica, ma al tempo stesso al fine di utilizzare la loro creatività per la realizzazione di una campagna di comunicazione che inviti i cittadini al rispetto delle leggi e al corretto smaltimento dei rifiuti

L’impatto ambientale dei rifiuti abbandonati è probabilmente quello che più pubblicizza negativamente una città.

È un vero e proprio esempio di inciviltà e di menefreghismo, messo in atto da chi non si accorge di danneggiare, oltre che l’ambiente ed il proprio Comune, anche se stesso, perché le spese per le rimozioni dei rifiuti ricadono, inevitabilmente, su tutta la comunità. Il costo dei rifiuti abbandonati è, in larga misura, il risultato diretto del comportamento errato delle persone, pertanto ai fini della prevenzione dell’abbandono dei rifiuti è fondamentale la combinazione di una valida attività di comunicazione e di una migliore comprensione delle regole comunali e nazionali.

A tal ragione l’Amministrazione comunale ha deciso di far leva sulle grandi capacità che hanno i ragazzi, sulla loro immaginazione e laboriosità, attingendo al loro operato per realizzare, successivamente, una vera e propria attività di comunicazione pubblica per trasmettere il giusto messaggio ai cittadini ancora poco rispettosi del bene comune.

Tutte le informazioni ed il bando del concorso di idee “Se lo abbandoni il rifiuto sei TU!” sono visibili al seguente indirizzo:

https://www.comune.lamezia- terme.cz.it/it/news/concorso- di-idee-se-lo-abbandoni-il- rifiuto-sei-tu

Il bando si chiuderà giorno 30 aprile 2021.