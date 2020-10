Lamezia. Allerta meteo per le prossime 48 ore

Previsti in città maltempo e raffiche di vento anche per la giornata di giovedì 15 ottobre e venerdì 16 ottobre

Allerta meteo arancione dal pomeriggio di oggi fino al pomeriggio di venerdì 16 ottobre a causa di raffiche di vento comprese fra 75 e 100 km/h per quote al di sopra di 1200 m e per temporali di moderata intensità che potrebbero però intensificarsi nel corso della giornata di domani.

Prosegue il cattivo tempo che ha caratterizzato già i primi giorni della settimana corrente, comportando soprattutto notevoli disagi in città.

RED.