Lamezia. Gli alunni della VA Maggiore Perri ringraziano la dirigente Bevilacqua

Gli alunni della VA della Maggiore Perri di Lamezia Terme, ringraziano, in una lettera, la dirigente Teresa Bevilacqua

Di seguito la missiva:

Carissima Dirigente,

a conclusione del nostro percorso scolastico, noi alunni della V A desideriamo ringraziarla per la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza nell’averci garantito sempre una migliore qualità della scuola e per averci assicurato la presenza in classe in questo anno così difficile e complesso.

Sono tante le iniziative da lei promosse e sostenute in questi anni: dal Consiglio dei Bambini alla caccia al tesoro, dai canti di Natale al giornalino della scuola. Come dimenticare poi i balli nei corridoi della scuola prima delle festività natalizie in cui lei, sempre in prima linea, ha partecipato con entusiasmo trasferendoci un senso di appartenenza all’Istituto che porteremo sempre nel cuore.

Ma, soprattutto, volevamo ringraziarla perché, malgrado la situazione difficile e complessa che si è venuta a creare nell’ultimo anno in seguito alla pandemia, ha sempre proceduto con responsabilità, equilibrio e professionalità, facendoci sentire sicuri e protetti nelle nostre classi. Nonostante le difficoltà, è riuscita a farci svolgere anche quest’anno tutte le attività previste per gli alunni delle quinte, garantendoci sempre ogni attività in piena sicurezza e incentivando la nostra crescita culturale e interiore.

Un affettuoso saluto,

gli Alunni della V A