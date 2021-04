Lamezia. Alunno del Liceo Campanella riceve premio da AMOPA

Non soltanto un riconoscimento per il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme guidato dalla Dirigente Susanna Mustari, ma è un successo per tutto il territorio cittadino, quello conseguito ancora una volta dall’indirizzo Linguistico a dimostrazione del fatto che questa è una terra di talenti da sostenere e valorizzare

Da qualche anno, AMOPA, (A.M.O.P.A. Italia, ovvero l’Associazione dei Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche, posta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica Francese, del Ministro de l’Education Nationale e del Grand Chancelier de la Légion D’Honneur) premia gli alunni che si sono distinti nella lingua francese, per il loro impegno e rendimento.

Il Liceo Campanella vede in questa occasione riconosciuti il valore di molti alunni dell’Indirizzo Esabac e indirizzo linguistico.

Quest’anno, al contrario dell’anno scorso in cui non è stata effettuata una celebrazione ufficiale a causa della pandemia, si festeggerà la consegna degli attestati per l’anno 2019/2020, durante una cerimonia che si terrà il 12 maggio, in modalità videoconferenza: sarà premiato l’alunno Greco Giulio Pio, alunno di 4 AL Esabac.

Ci sembra giusto però ricordare e festeggiare tutti gli alunni premiati per l’anno 2018/2019 per i quali non è stata effettuata una consegna ufficiale per lockdown:

Bonaddio Ludovica, Borrello Asia, Bruno Francesca, Gaetano Giulia, Monteleone Valentina della 4 AL ESABAC

Gallo Erika, Ferlaino Mirea, Truglia Luana, Trovato Irene della 5 AL ESABAC

Seulean Codruta Georgiana, Torchia Pietro,Michienzi Alessia, Mano Greta, Rettura Eleonora, Vescio Chiara della 5 BL

Pinzi Margherita, Rondinelli Tiziana, Pallaria Alessandra, Satraniti Elisabetta,

Minio Massimiliano, Siciliano Chiara, Lo Russo Carmela della EX 5BL