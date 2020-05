Lamezia. Ammendola (LBC): attuare processi controllo viabilità all’interno del comune

Dopo numerose segnalazioni che mi sono pervenute, per quanto riguarda lo stato delle strade lametine, mi faccio portavoce di un sentimento popolare

Comunicato Stampa

Infatti molte zone di Lamezia hanno strade non adeguate ad una città che si reputi tale, per fare un esempio tra Scina’ e Capizzaglie sono presenti delle vie completamente piene di buche oppure non asfaltate da tempo, manca la manutenzione ordinaria.

Le frazioni collinari sono messe peggio, a pieno rischio idrogeologico, se malauguratamente succedesse qualcosa alla strada (spesso unica e sola) si ritroverebbero isolate.

Chiedo che vengano messi in atto tutti quei processi, quell’attenzione capillare e accurata per la viabilità all’interno del comune di Lamezia, perché solo con l’attenzione e la prevenzione del caso si possono evitare incidenti stradali e disastri naturali che il nostro fragile territorio può subire.

Uno dei problemi più sentiti inoltre è la vivibilità dei residenti di alcune zone che spesso vedono sfrecciare auto nel centro abitato correndo, come pedoni, enormi rischi.

Un monitoraggio e un controllo delle arterie principali che passano per il centro abitato, la salvaguardia di pedoni e conducenti deve essere un must per un amministrazione comunale attenta.