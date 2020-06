Lamezia. Amministrazione: coloriamo l’ambiente del nostro balcone

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme invita i cittadini, associazioni e commercianti ad aderire all’iniziativa “Balconi in fiore”, indetta in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente” che si svolge a livello mondiale, il 5 giugno

I fiori e dunque la bellezza dell’ambiente naturale, come strumento per creare un percorso di abbellimento insieme ai cittadini, per il benessere di tutta la comunità. Input ed obbiettivi del suddetto concorso sono la condivisione della passione per i fiori, accompagnata dal rapporto amicale che ogni cittadino deve instaurare con la prima città.

Venerdì 5 giugno liberamente, ogni cittadino potrà abbellire il proprio angolo di casa con fiori e piante di ogni genere, e regalare naturalmente, uno spettacolo a tutta la città aderendo così, al progetto di promozione di comportamenti di vita virtuosi indirizzati a salvaguardare l’equilibrio uomo-ambiente.

L’Amministrazione ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per la necessaria quanto urgente tutela del nostro pianeta, arricchendola con la gaia iniziativa di promozione degli scorci cittadini in fiore.

Dal 5 giugno in poi dunque, si potranno ammirare le creazioni floreali e le relative foto che i partecipanti invieranno come da regolamento sito sul sito del comune e che saranno poi visibili, sulla pagina Facebook.

Un balcone in fiore come segno di rinascita ed adesione alla campagna di tutela della natura, accompagnato da un po’ di sana competizione creativa e fotografica. Per l’occasione saranno piantumate nell’aiuola sita nel cortile del Palazzo di Città in via Perugini, alcune piante come segno di un percorso di crescita e fioritura.

Buona giornata dell’Ambiente a tutti.