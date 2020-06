Lamezia. L’amministrazione sostiene l’iniziativa “Informativa corretto smaltimento guanti e mascherine”

Concesso all’ordine dei farmacisti di Catanzaro l’utilizzo del logo del comune per la realizzazione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione di un corretto smaltimento di guanti e mascherine.

Con voti unanimi e favorevoli la giunta comunale approva con la delibera N. 175 DEL 11/06/2020 la concessione del patrocinio dell’iniziativa, in linea con lo spirito di salvaguardia ambientale gravemente colpito, a causa dell’emergenza sanitaria, dal non corretto smaltimento dei presidi di protezione necessari al controllo dell’espandersi dell’epidemia.

Sicuri che l’iniziativa possa produrre ricadute positive in termini di immagine per la città di Lamezia Terme e dato atto che la delibera non comporta spese aggiuntive per l’amministrazione, ma che il patrocinio dell’ente per l’informativa in oggetto concede il diritto all’utilizzo del logo della città per le attività di promozione dell’evento e per l’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni, la giunta appoggia in pieno l’iniziativa perché si avvii la distribuzione dei volantini esplicativi e si posizionino gli appositi contenitori in prossimità delle farmacie e delle parafarmacie comunali aderenti.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts