Lamezia. Ampia offerta formativa per il Polo tecnologico Rambaldi

Tra l’Offerta formativa proposta dal Polo Tecnologico di Lamezia Terme, dove nei prossimi giorni le scuole medie della città avranno la possibilità di effettuare un tour per conoscerne le varie specializzazioni, vi è anche l’indirizzo “Chimica Materiali e Biotecnologie” le cui articolazioni, sanitario ed ambientale, offrono agli alunni, sia durante il percorso di studi sia dopo il diploma, la possibilità di accedere a diverse realtà lavorative dove poter mettere in pratica le conoscenze acquisite grazie ai loro studi.

L’Istituto può vantare una collaborazione con la Polizia Scientifica di Catanzaro con cui è stato avviato il progetto “Tecnologia e scienze delle investigazioni”, esteso anche agli alunni di terza media, che ha come obiettivo quello di valorizzare eccellenze in campo scientifico. Gli studenti, infatti, avranno la possibilità di rapportarsi ad attività uniche e potranno ampliare le loro competenze in laboratori diversi rispetto a quelli scolastici.

Altra collaborazione è quella con i laboratori di Neurogenetica. Già nel corso del triennio, infatti, è prevista l’alternanza scuola-lavoro con il Centro Neurogenetica di Lamezia Terme che attualmente, per l’emergenza sanitaria, si sta svolgendo in modalità a distanza.

Oltre a queste attività, il piano di studi dell’indirizzo prepara gli studenti a competenze ben specifiche che permetterebbero loro di lavorare come tecnici di laboratorio presso il Reparto di Investigazioni Scientifiche (RIS), il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE), e presso laboratori pubblici e privati.

La specificità del corso di studi, infine, offre agli studenti conoscenze specifiche per poter accedere, in ambito accademico, a facoltà come Medicina, Professioni sanitarie, Ingegneria ambientale, Ingegneria chimica.

Tutte le attività presentate e le prospettive esposte sono ritrovabili sul sito della scuola.