Si aggiornano gli utenti, con riferimento al comunicato “Perdita So.Ri.Cal. S.p.A. – Acquedotto Sambuco”, pubblicato nella giornata di ieri, 11 novembre 2021, che sono stati conclusi positivamente i tre interventi di riparazione segnalati dalla Società Regionale.

Tuttavia, nella notte, durante le graduali operazioni di carico della condotta premente sono emerse alcune difficoltà al transito dell’acqua sul tratto di Via Giustiniano Porchio, nei pressi dell’attraversamento del Fiume Cantagalli che hanno impedito l’alimentazione dei Serbatoi Cittadini di Sambiase e Caronte,

Dalla sede zonale, i Responsabili So.Ri.Cal. informano che sono in corso le verifiche sulla natura della problematica la quale sta inevitabilmente prolungando la sospensione idrica.

In attesa degli aggiornamenti sulle tempistiche di ultimazione, per fronteggiare lo stato di emergenza in atto, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha organizzato la distribuzione di acqua potabile tramite autobotte posizionata su Piazza Fiorentino.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.