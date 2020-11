Lamezia. Appello dei genitori al sindaco: manteniamo chiuse le scuole!

Riceviamo e pubblichiamo un appello di un gruppo di genitori al primo cittadino di Lamezia affinchè continui a mantenere chiuse le scuole

Di seguito l’appello:

Care mamme e papà, scrivo a nome di un gruppo di genitori che sta decidendo di non mandare i figli a scuola sia per la situazione attuale sui contagi e sia per come devono stare i nostri ragazzi e bambini a scuola.

La scuola è tutto, questo si sa, da che mondo e mondo è quel trampolino di lancio che uno cerca di far prendere ai propri figli sperando che arrivino in alto e che il loro sogno diventi realtà, dove iniziano a crescere a formarsi come persone, dove iniziano a sbagliare, a confrontarsi con i compagni, ma questa, cari genitori, che stanno vivendo non è scuola.

Devono stare lì seduti indossando la mascherina per 5 ore senza poter alzarsi, eccetto per andare in bagno (se non impediranno anche quello), 5 ore di finestre aperte, e questo no, se devono stare in queste condizioni stanno a casa al caldo con il loro computer e senza mascherina.

La scuola deve stare chiusa fino a quando i contagi non saranno scesi.

Confidiamo affinchè questo messaggio sia condiviso da tutti, nessuno si tiri indietro, è dei nostri figli che stiamo parlando.

Quindi cari genitori pensiamo a loro, fate girare e che questo messaggio arrivi in alto per far bloccare la riapertura della scuola.

Grazie a chi sarà al nostro fianco