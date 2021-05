Lamezia. Arrestato un 36enne per detenzione di 91,9 grammi di marijuana

L’uomo, nella serata del 1° maggio, transitava su Via Marconi di Lamezia Terme e, quando gli Agenti, che stavano effettuando un posto di controllo, gli intimavano l’ALT, anziché fermarsi accelerava repentinamente

Comunicato stampa

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Lamezia Terme, denominato Focus Ndrangheta, disposti dal Questore della provincia di Catanzaro, personale del Reparto Prevenzione Crimine – Calabria Centrale di Vibo Valentia- e della Squadra Volanti del Commissariato di PS di Lamezia Terme, ha arrestato, in flagranza di reato, R.S., 36enne di origine indiana, responsabile dei reati di detenzione illecita di marijuana e resistenza a P.U.

L’uomo, alla guida di Peugeot 107 di colore nero, nella serata del 1° maggio, transitava su Via Marconi di Lamezia Terme e, quando gli Agenti, che stavano effettuando un posto di controllo, gli intimavano l’ALT, anziché fermarsi accelerava repentinamente.

Il suo tentativo di far perdere le proprie tracce, con sua spericolata corsa e il procedere a zig-zag, creando pericolo anche per l’incolumità pubblica, sfumava in pochissimo tempo perché i poliziotti riuscivano a bloccarlo.

Sceso dall’automobile, il 36enne lanciava sotto l’autovettura, una sigaretta autoprodotta, che, immediatamente recuperata dagli Agenti, si constatava contenere marijuana.

Si procedeva, quindi a perquisire l’abitazione di R.S., nel corso della quale venivano rinvenuti 91,9 gr di marijuana, suddivisa in 5 porzioni, unitamente a materiale per il confezionamento.

L’arresto veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme che disponeva la sottoposizione degli arresti domiciliari di R.S.

Nell’ambito del medesimo servizio, inoltre, è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria un 32enne trovato in possesso di 1,6 gr. di marijuana.