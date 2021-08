Lamezia. L’associazione Fronte Donna prende parte alla “merenda Angsa”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

L’associazione Fronte Donna ha preso parte all’iniziativa tenutasi nello spazio all’aperto de” la capannina” del residence “La Marinella” promossa dalla sezione lametina dell’associazione nazionale genitori persone con Autismo (ANGSA)

Comunicato Stampa

La finalità di questo incontro “ facciamo merenda insieme” è stata quella di promuovere un momento ludico ricreativo con la cultura dell’inclusione sociale attraverso delle attività quali la Pet-therapy promossa dall’associazione Centro Cinofilo Due Mari con la presenza dei cani e dell’esperto Giuseppe Grandinetti e dei suoi collaboratori, Ass. vola nasi rossi, attività sportiva krak team Cosenza.

Noi di Fronte Donna abbiamo accolto l’invito a partecipare donando oggetti d’intrattenimento ricreativo per i ragazzi dell’associazione.

Fronte Donna si complimenta con le componenti dell’associazione per la capacità di aver messo in rete circa 30 famiglie della sezione lametina di Angsa preparando la merenda per i ragazzi, e allestendo lo spazio all’interno della pineta nel rispetto dell’ambiente e delle misure anticovid ospitando tanti ragazzi residenti del residence che hanno partecipato con entusiasmo a questo evento dalle finalità inclusive.

Un pomeriggio intenso di emozioni, organizzato da una mamma leonessa come piacciono a me. È per questo che voglio ringraziare una mamma speciale, che con impegno, cuore ed infinito amore per i suoi figli ha fortissimamente voluto organizzare questo momento di #inclusione, una merenda con tanti ragazzi amici coetanei che hanno regalato sorrisi e tempo ai loro amici super-speciali!

Un pomeriggio di intrattenimento grazie alle attività proposte in cui tutti i bimbi e ragazzi hanno interagito e collaborato.

La gustosa merenda preparata dalle mamme, il carretto dei gelati, l’intrattenimento con lo spettacolo delle Bolle dei ragazzi del Gruppo Vola. Le attività sportive con i ragazzi della boxe, ed infine ma non per ultimo, una attività che mi conosce sa che mi sta particolarmente a cuore.

L’interazione splendida tra animali e Bambini. Un grazie speciale voglio farlo a Pino Grandinetti che con pochissimo preavviso ha dato la

Sua massima disponibilità, insieme ai suoi splendidi collaboratori del centro d’eccellenza Cinofilo Due Mari, ed amici a 4 zampe, a partecipare, portando tante code felici complici e sorrisi a tutti noi.

La commozione ed emozione di vedere interagire degli esseri così speciali per me è stata grande.

Grazie alle mamme Angsa per averci ospitato in questo felice occasione.

Grazie alla presidente Angsa

Grazie alle mamme

Ai bimbi

Ai ragazzi

A tutti coloro che con entusiasmo ed empatia hanno partecipato.

Grazie alle mie Donne di Fronte Donna!

Nessuno deve restare indietro.

Coltiviamo l’Empatia

#FronteDonna

#ANGSA

P.s. A tutte le fantastiche donne che mi stanno chiedendo di partecipare alle nostre attività, a prestissimo cominceremo i tesseramenti e la pianificazione delle attività.

Stay Tuned!