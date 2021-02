Lamezia. Associazione “PER TE”: a San Valentino una messa contro l’amore criminale

LAMEZIA. Per domani, domenica 14 febbraio 2021 in occasione della festa degli innamorati l’associazione “PER TE” ha richiesto ed ottenuto di condividere la santa messa delle 10,30 nella cattedrale di Lamezia Terme per un San Valentino di riflessione e preghiera. Una festa diversa dal solito che vuole ancora una volta dire ‘no’ alla violenza e agli abusi sulle donne.

Franceso De Fazio e Katya Nero, rispettivamente presidente e vice del sodalizio, ringraziano caramente il vescovo diocesano mons. Giuseppe Schillaci e don Carlo Cittadino, parroco del duomo lametino, per la sensibilità dimostrata nei confronti della proposta avanzata dall’associazione. “Sono molte, anzi troppe le donne che ogni anno vengono maltrattate ed aggredite dai loro partner – ribadiscono De Fazio e Nero- il pericolo di un falso amore che, nascosto dietro le mura domestiche, distrugga la vita di una donna è sempre dietro l’angolo.

Tuttavia va sottolineato che nella maggior parte dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo – insistono gli esponenti dell’associazione – con un alto rischio di recidiva di comportamenti violenti da parte di soggetti che hanno già manifestato inclinazioni aggressive. Spesso la donna si abitua ad essere maltrattata. Giorno dopo giorno subire costantemente un comportamento umiliante è un primo passo verso la violenza: è necessario quindi – concludono De Fazio e Nero – avere consapevolezza di ciò che una donna è e di quanto vale: ella deve acquisire in pieno il diritto a essere amata e rispettata”.

L’associazione “PER TE” è impegnata nella lotta contro la violenza di genere, consapevole che è davvero possibile sostenere concretamente forme di vicinanza, solidarietà e contrasto ad ogni forma di brutalità, riconoscendo a tutte le donne il diritto a riprendere in mano la propria vita e a riprogettare, sognare un futuro per sé e per i propri figli. Buon San Valentino a tutti con una citazione di George Sand “C’è solo una felicità nella vita: Amare ed essere Amati”. Red.