Lamezia. Associazioni contro l’abbattimento dell’albero di via Indipendenza

Le associazioni Lamezia ai Lametini, Calabria da Difendere, Lamezia Maltrattata, Italia Nostra, Il verde come speranza, Lavoro Sicurezza e Salute non possono rimanere in silenzio di fronte alla decisione di abbattere alcuni alberi a Lamezia Terme ed in particolare quello storico in Via Indipendenza

Comunicato Stampa

Le sigle ritengono che se fossero state adottate le giuste e preventive misure, nel corso degli anni, si sarebbe potuto evitare questa disfatta ecologica.

Non si può far trovare la popolazione di fronte al pericolo per affermare che non c’è altra scelta.

Se iniziative opportune fossero state intraprese sarebbe stato oggi un altro giorno e non quello del taglio.

Come al solito e non capiamo perché si arriva sempre tardi. Quando si ama la città la si trascura?