Lamezia. Associazioni: Nessuno volti la faccia dall’altra parte in un momento così difficile

Ha ragione il dott. Guarascio, già candidato a sindaco del Comune di Lamezia Terme

Comunicato Stampa

In questo momento particolarmente difficile per attività commerciali e turistiche, per bar, pizzerie, ristoranti, palestre, per il mondo degli eventi, i negozi di bomboniere e fiori, e per tutti gli altri, costretti a una sofferenza difficilmente quantificabile, ognuno può fare qualcosa.

Consumiamo e compriamo a Lamezia Terme. È un modo concreto per dare prova di solidarietà e di legame verso la città e i cittadini.

Le amministrazioni, a cominciare dal comune, pensino a forme di sostegno reale.

La regione smetta di fare annunci che non portano a nulla e si mobiliti per concedere indennizzi, con formule semplici. E soprattutto, cominci a spendere gli 86 milioni di euro che ha a disposizione per la sanità.

Se a Lamezia Terme c’è un un assessore alla sanità, faccia sentire la propria voce.

Nessuno volti la faccia dall’altra parte. I rischi sono notevoli.

Lamezia ai lametini Lamezia Maltrattata Difendiamo la Calabria-Sezione di Lamezia Terme – Comitato “Ora o mai più”