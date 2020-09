Lamezia. L’astronauta della Nasa Viberti in allenamento alla Piscina comunale

Si chiama Carlo Viberti, ha 50 anni, è torinese, è un importante astronauta della NASA e dell’Esa e negli scorsi giorni è stato ospite della piscina comunale “Salvatore Giudice”

Una personalità di spessore che l’Arvalia Nuoto Lamezia ha accolto a braccia aperte e con grande orgoglio, mettendo a sua disposizione il campetto da beach volley realizzato sulle vasche esterne dell’impianto di via G. De Sensi.

Proprio lì Viberti ha fatto il suo allenamento, insieme a Michael Palmeri, Pierpaolo Piedepalumbo e Stefano Graziano, tre pallavolisti della Raffaele Lamezia. L’iniziativa è stata possibile grazie ad Antonio Stella della Joy Volley e alla collaborazione della Arvalia con il Seila Beach di Valerio del Carpio.

Un nome di rilievo che va a unirsi alla già corposa collezione di professionisti dei vari settori che hanno scelto proprio l’impianto di Lamezia Terme per la loro preparazione sportiva. Ulteriore motivo di lustro e di fierezza per tutta la società e per la città.