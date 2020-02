Lamezia. Attivata a Magolà la rete di distribuzione del gas naturale

Da oggi è attiva per la Frazione Magolà la rete di distribuzione del gas naturale

Alla presenza del Sindaco Paolo Mascaro, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Dattilo, del Responsabile del Polo Calabria di Italgas Reti Carlo Antonio Cirigliano, si è proceduto all’attivazione in favore del primo utente.

Da oggi, quindi, tutti i cittadini e tutte le attività produttive della Frazione Magolà potranno richiedere l’attivazione.

Sempre in mattinata si è svolto sopralluogo al cantiere esistente in Via Basilio De Fazio che consentirà tra qualche mese l’attivazione del servizio in favore della Frazione di Fronti e successivamente di Zangarona.

Grande impegno ed attenzione viene mostrata, quindi, per il territorio lametino e ciò costituisce motivo di legittima soddisfazione per l’amministrazione comunale e per l’intera Comunità.