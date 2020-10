Lamezia. Attivato servizio di consegna a domicilio dei libri delle biblioteche

Avcte voglia di leggere e studiare ma preferite evitare assembramenti e restare a casa?

La Biblioteca Comunale di Lamezia Terme e il Sistema Bibliotecario Lametino vi propongono una soluzione!

Chiunque abiti nel territorio comunale di Lamezia potrà inviare una richiesta di prenotazione di massimo tre volumi del catalogo della Biblioteca Comunale e/o del Sistema Bibliotecario Lametino entro il mercoledi di ogni settimana. Ogni giovedi il Bibliobus recapiterà gratuitamente i libri richiesti e ritirerà quelli gia letti, seguendo le norme di sicurezza e i protocolli anticovid.

I libri possono essere richiesti partendo dal catalogo online (www.opac.calabria.it); gli operatori sono disponibili anche per consulenze e consigli di lettura.

Le richieste i libri e di consulenze possono essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi email: biblioteca@comune.lamezia-terme.cz.it e sblametino@gmail.com oppure telefonando a questi numeri telefonici: 0968.24432, 0968/207720 e 0968.207701.

Ecco le regole a cui attenersi: i destinatari del Libro a Domicilio sono i tesserati delle due Biblioteche. Chi non è gia tesserato potra farlo al momento della consegna dei libri. La tessera è gratuita.

La richiesta via mail deve contenere:

• Nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed email del richiedente

• Gli autori e i titoli dei volumi richiesti

• II nome delle persone a cui consegnare i libri.

Non verranno prese in considerazione le richieste degli utenti che abbiano prestiti scaduti e non restituiti o precedenti situazioni di inadempienza nei confronti delle Biblioteche.

II prestito dei volumi durerà per 20 giorni rinnovabili per altri 20. Il rinnovo avverrà dietro richiesta pervenuta per email.

La consegna a domicilio è prevista tra le 9 e le 13 di ogni giovedi mattina ed evade le richieste pervenute entro le 13 del mercoledi precedente. La consegna verrà effettuata dai volontari del Servizio Civile, che resteranno al di fuori dell’abitazione del richiedente e consegneranno i libri solo al richiedente o alle persone indicate nella richiesta, purchè fornite di documento di riconoscimento.

Contestualmente verranno effettuati i ritiri dei libri prestati.

Clicca qui per scaricare il modulo di richiesta