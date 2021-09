Lamezia. Auto perde controllo e finisce contro un muretto, un ferito

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia Terme) è intervenuta questa notte, alle ore 3.50 circa, sulla SP163/1 bivio loc. Bagni per un incidente stradale

Una la vettura coinvolta, una Mercedes che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro un muretto di delimitazione di una proprietà privata.

A bordo il solo conducente, un giovane che riportava ferite superficiali e diverse contusioni.

Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso in ambulanza.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione del principio di incendio che a seguito dell’impatto si era sviluppato nel vano motore nonchè alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Sul posto la polizia stradale e i carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza.