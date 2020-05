Lamezia. Avviata procedura per creazione elenco esercizi commerciali per fornitura beni alimentari e prodotti prima necessità

Pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali del comune di Lamezia Terme per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità assegnati tramite buoni spesa

È possibile presentare istanza alla manifestazione di interesse indetta dal comune di Lamezia Terme per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità assegnati tramite buoni spesa, solo per via telematica entro le ore 24.00 del 01/06/2020.

È quanto si apprende dalla documentazione consultabile sul sito del comune nella sezione albo pretorio online.

Saranno assegnati buoni spesa nominali, a favore di cittadini residenti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, che saranno individuati tramite apposito avviso pubblico.

I buoni spesa possono essere spendibili solo per i generi alimentari e per i prodotti per l’igiene personale e della casa, oltre che per farmici e combustibile di uso domestico; sono ovviamente escluse le bevande alcoliche e superalcoliche.

Non è possibile cedere i buoni o usarli al posto della moneta o per ottenere denaro in contanti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso sono consultabili qui.

Felicia Villella