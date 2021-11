Lamezia. Avvio dei laboratori STEAM Academy

Prenderanno il via giovedì 25 novembre 2021, in orario pomeridiano, le attività relative al progetto “STEAM Academy” che saranno realizzate dalla Cooperativa Sociale INRETE di Lamezia Terme, e che vedono come soggetto promotore il Comune di Lamezia Terme, Settore Servizi alle Persone, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzate all’erogazione di un contributo a rimborso a soggetti attuatori di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori

Il percorso progettuale “STEAM Academy” proposto da INRETE, in partenariato con l’Associazione Aleph Arte, è un percorso di Education la cui mission è aiutare gli studenti a sviluppare il proprio potenziale attraverso una didattica dinamica, lo sviluppo di competenze trasversali, creatività e l’utilizzo di nuove tecnologie. Un eco-sistema dell’innovazione didattica con proposte ludico-formative totalmente gratuite particolarmente indirizzate a sperimentare e facilitare l’inserimento sociale di bambini e adolescenti che vivono in contesti familiari di fragilità.

I nostri laboratori sono pensati e progettati per favorire processi di apprendimento in modo dinamico e trasversale, per orientare e formare i cittadini del domani, integrando attività ludico-ricreative con attività didattico-formative, basate su logiche immersive e partecipative, integrative e multidisciplinari.

Le attività, completamente gratuite, verranno svolte in modalità online (finché non saranno consentite quelle in presenza) per un numero massimo di 12 partecipanti a laboratorio, mediante un percorso di 30 ore, che sarà suddiviso in 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno, da completare entro il 31 dicembre 2021. Durante il periodo delle vacanze Natalizie dal 27 al 30 dicembre saranno previsti anche degli incontri antimeridiani. Questi i laboratori che saranno attivati:

– Laboratorio Kids (Attività creative/espressive): n. 12 minori dai 5 agli 8 anni – Sede Aleph Arte;

– Laboratorio Guys (Attività creative/espressive): n. 12 minori dai 9 agli 11 anni – Sede Aleph Arte;

– Laboratorio Kids (Attività STEAM): n. 12 minori dai 7 ai 10 anni – Sede Caffè Letterario Complesso San Domenico;

– Laboratorio Guys (Attività STEAM): n. 12 minori dagli 11 ai 14 anni – Sede Caffè Letterario Complesso San Domenico;

Requisiti per beneficiare del contributo:

– Residenza nel Comune di Lamezia Terme;

– Età del/dei minore/minori compresa tra i 5 e i 14 anni;

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono presentare domanda ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo iscrizione presente sul sito della cooperativa Inrete (www.coopinrete.it) entro mercoledì 24 novembre 2021 ore 16.

Le famiglie che non hanno accesso ad internet possono compilare la domanda presso i locali di INRETE Cooperativa Sociale, Via Giolitti 8, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00, martedì e giovedì 16.00-18.00, PREVIO APPUNTAMENTO ai seguenti contatti: tel.0968.448923 – ifactory@coopinrete.it

La graduatoria verrà pubblicata mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 18 sul sito della cooperativa www.coopinrete.it.

Della pubblicazione della graduatoria verrà data informazione tramite invio di sms e/o email ai recapiti indicati in domanda.